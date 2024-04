Ferner ermöglicht das neue Gateway die Erstellung von Szenarien, Zeitplänen und Automatisierungen, um die Beleuchtung an individuelle Anforderungen anzupassen. Das Gateway kann den Status der Leuchten überwachen und Rückmeldungen an das KNX-System senden, was eine Echtzeitüberwachung und eine schnellere Fehlerdiagnose ermöglicht. Mit dem KNX Data Secure ist das Jung KNX DALI Gateway Colour sicher und über App updatefähig.

Dazu passend schlägt der neue KNX DALI Aktor von Jung die Brücke zwischen dem KNX Dimmaktor und dem KNX DALI Gateway. Er ist ein vierkanaliges Multimaster-Gerät und damit für wiederkehrende und kleinere Installationen geeignet, eine spezielle Inbetriebnahme mit der DCA ist außerdem nicht erforderlich. Der Aktor eignet sich für die Modernisierung von 1-10-Volt-Installationen unter Nutzung der vorhandenen Infrastruktur mit DALI und KNX Secure. Er unterstützt die Ansteuerung von bis zu 32 Vorschaltgeräten pro Kanal.