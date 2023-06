Ein Team aus drei Geschäftsführern übernimmt die unternehmerische Verantwortung bei Siedle, Hersteller von Türkommunikationstechnik. Gabriele Siedle (71) zieht sich Mitte des Jahres aus der operativen Führung zurück. Sie wird dem Unternehmen jedoch in einer anderen Position erhalten bleiben.



Als kaufmännischer Geschäftsführer gehört Jochen Cura (47) bereits seit Jahren der Unternehmensspitze an. Peter Strobel (60) ist seit Januar neuer Geschäftsführer für Markt und Innovation. Bis dahin war er neun Jahre lang Geschäftsleiter der Unternehmenskommunikation. Christoph Weber (44) arbeitet seit vielen Jahren in verschiedenen Positionen für Siedle, zuletzt als Geschäftsleiter, und ist seit Januar neuer Geschäftsführer Technik.

>> Tipp der Redaktion: Alle Personalmeldungen aus der Branche finden Sie gesammelt hier , bleiben Sie auch mit unserem Newsletter immer up to date!