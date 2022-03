Neue Unternehmenszentrale von Ei Electronics eröffnet

Der aktuelle Ausbau am Standort unterstreicht die Strategie der inhabergeführten Unternehmensgruppe aus Qualitätsgründen die Bereiche Produktion und Entwicklung ausschließlich am Hauptsitz zu konzentrieren. „Sämtliche Produkte fertigen wir zu 100 Prozent in Shannon. Die Qualitätskontrolle liegt damit komplett in unserer Hand“, erklärt Michael Guinee, CEO von Ei Electronics. Die Investitionen in das neue Gebäude seien darüber hinaus ein klares Bekenntnis zu einem starken Europa. So wolle man unabhängig von wirtschaftlichen und politischen Einflüssen in Drittländern bleiben, ergänzt Philip Kennedy, Geschäftsführer von Ei Electronics in Deutschland.



In Shannon plant Ei Electronics die Schaffung von 200 zusätzlichen Arbeitsplätzen binnen eines Jahres. Zukunftsweisend ist auch die Konzeption des neuen Gebäudes. So ist der moderne Bau mit seiner Photovoltaikanlage und der ressourcenschonenden Wasserversorgung nach Kriterien der Klimaneutralität konzipiert worden.