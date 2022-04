Neuer Verkaufsleiter für Hager Electro

Die Nachfolge des in Ruhestand verabschiedeten Reinhold Ullmann ist besiegelt. Ab Juli 2022 übernimmt Martin Haselsteiner die Verkaufsleitung von Hager Österreich. Der 40-jährige Vertriebsprofi gilt als Branchenkenner mit langjähriger KMU-Erfahrung in Großhandel und Industrie. Zuvor war er fast vier Jahre bei Signify tätig, wie man seinem LinkedIn-Profil entnehmen kann. Haselsteiner ist seit vielen Jahren im mehrstufigen Vertrieb tätig und wird als Mitglied das Managementteams die Zukunft von Hager Österreich mitgestalten.

„Ich kenne ihn schon viele Jahre als Marktbegleiter und Branchenkollege, sowie in meiner Funktion als ehemaliger Vorsitzender auch als guten Kollegen in der Grauwarenrunde. Seine Handschlagqualität und charakterlichen Eigenschaften passen perfekt zu Hager Österreich und ich freue mich Martin ab Sommer in unserem Team begrüßen zu dürfen,“ äußert sich Alexander Rupp, Geschäftsführer Hager Electro.