Die Welt besteht heute nicht nur aus großen Fabriken und Anlagen, vielmehr gibt es unzählige kleine Unternehmen und Einrichtungen. Hier kommt die BC08 ins Spiel: Die neue Kompaktzentrale ist für den Einsatz in kleinen Brandmelde- oder Brandwarnanlagen, etwa in Kindergärten oder in kleinen Hotels konzipiert.



Die Standard-Konfiguration deckt übliche Anwendungsfälle ab, die Inbetriebnahme erfolgt meist ohne PC – lediglich Sprache, Datum/Uhrzeit und Zugriffscode müssen eingestellt werden. Die Zentrale ist nach EN 54-2/-4 und EN 12094-1 geprüft sowie VdS-anerkannt. Eine Variante der BC08 ist für die Ansteuerung von Einbereichs-Löschanlagen mit allen gängigen Löschmitteln geeignet. „Mit der Einführung der BC08 decken wir das wichtige internationale Marktsegment der kleinen Brandmelde- und Löschanlagen ab. Vor allem ist die Zentrale einfach in der Handhabung“, betont Friedl.



Weil Gebäudesicherheitssysteme oft erklärungsintensiv sind, ist es umso wichtiger, Mitarbeitende, Partner und Kund*innen auf die Projektierung, Installation, Wartung und Bedienung der Anlagen auszubilden. Ab 2024 bietet LST hierfür Schulungen in unterschiedlichen Niveaus an: Grundlegende Schulungen finden online im Selbststudium statt, unterstützt von Lernvideos. Fortgeschrittene Trainings werden vor Ort an mehreren Standorten der Firmengruppe in Deutschland und Österreich abgehalten.