„Frontalvorträge waren gestern – heute geht es darum, die Schülerinnen und Schüler durch interaktive, praxisnahe Aufgaben zu begeistern“, erklärt Sandra Mayer-Schallerl, Marketingmanagerin bei Weidmüller Österreich. In den vergangenen Monaten haben Weidmüller-Expert*innen an zahlreichen Schulen in Österreichs Workshops abgehalten, bei denen nicht nur technisches Wissen vermittelt, sondern auch ein Wettbewerb unter den teilnehmenden Klassen organisiert wurde.

Zunächst konnte jede Klasse durch ihr theoretisches Wissen und anschließend im Workshop-Teil durch Präzision und Schnelligkeit Punkte sammeln. „Die Weidmüller Schulchallenge ist weit mehr als ein Wettbewerb. Sie bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ihre technischen Fähigkeiten in einem kreativen und teamorientierten Umfeld unter Beweis zu stellen. Dabei geht es nicht nur um Fachwissen, sondern auch um die Förderung von Problemlösungskompetenz – eine Schlüsselqualifikation, die wir als Gesellschaft brauchen, um die zukünftigen Herausforderungen in einer sich ständig verändernden Welt zu bewältigen“, so Mayer-Schallerl.