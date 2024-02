An der Challenge teilgenommen haben über 250 Schüler*innen aus dem Westen Österreichs, darunter die HTL Braunau, HTL Hallein, HTL Lienz, HTL Anichstraße, HTL Dornbirn sowie die Lehrwerkstadt der Firma Wintersteiger. Die besten drei Klassen durften sich über einen Gewinn freuen. In einem spannenden Wettkampf haben sich die angehenden Techniker*innen der HTL Anichstraße in Innsbruck durchgesetzt und den ersten Platz ergattert – 500 Euro für die Klassenkassa inklusive. Den zweiten Platz teilen sich ex aequo HTL Lienz sowie HTL Braunau.



Das Erfolgskonzept wird auch im laufenden Jahr durchgeführt. 2024 liegt der Schwerpunkt auf Bildungseinrichtungen im Raum Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Kärnten, Steiermark und Burgenland. Anmeldungen sind ab sofort auf der Website von Weidmüller möglich. „Ich freue mich schon im März in die nächste Schulchallenge zu starten. Noch viel mehr freue ich mich, dass wir schon im vergangenen Jahr eine große Anzahl an Schülerinnen in den Workshops begrüßen durften. Ich hoffe auf noch mehr weibliche Unterstützung in den kommenden Jahren“, schließt Schallerl.