Mit Sonnenstrom aus eigener Erzeugung setzt SGL Carbon am Standort Ort/Innkreis den nächsten Schritt auf dem Weg zu nachhaltiger Produktion. Die PV-Anlage mit knapp 450 kWp wurde in Kooperation mit Verbund errichtet und in Betrieb genommen. Das im oberösterreichischen Ort ansässige Unternehmen arbeitet an den aktuellen Themen unserer Zeit: Nachhaltige Mobilität, neue Energien und branchenübergreifende Digitalisierung. Dafür werden am Standort in Ort Faserverbundkomponenten für die Automobilindustrie produziert. Diese Leichtbauprodukte u.a. für Elektrofahrzeuge unterstützen die Automobilbranche dabei, CO 2 -Emissionen weiter zu reduzieren. Der Sonnenstrom aus der PV-Anlage soll zu einer Reduktion von etwa 30 Tonnen CO 2 pro Jahr führen und wird beinahe zu 100 % am Standort verbraucht.



Verbund übernimmt Investitionskosten