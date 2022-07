Schneider Electric ist Partner des Forschungsprojekts unIT-e². Dabei unternimmt der Tech-Konzern gemeinsam mit weiteren 28 Partnerunternehmen – darunter Netzbetreiber, Automobilkonzerne und Forschungseinrichtungen wie BMW, VW, Mercedes, Tennet und Viessmann – in Reallaboren in Deutschland Feldversuche. In diesen sollen Use-Cases für vernetzte E-Mobilität entwickelt und in der Praxis demonstriert werden. Im Fokus steht die umsetzungsnahe Zusammenführung der energetischen Teilsysteme Netz, Gebäude und E-Fahrzeuge zu einem intelligenten, dezentralen und zukunftsfähigen Gesamtsystem. Bidirektionale Ladekonzepte werden dabei ebenso betrachtet, wie intelligente Energiemanagementsysteme für Prosumer*innen und die Einbindung beider in das smarte Stromnetz von morgen.