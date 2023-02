Für Minimalist*innen bietet Steinel Leuchten-Systeme in kubischer Form zum Beleuchten von Außenflächen wie etwa Hauseingänge und Einfahrten. Die Wandleuchte sowie zwei Standleuchten in zwei Höhen integrieren sich dabei perfekt in die Architektur moderner Gebäude. In der Sensor-Connect-Version (SC) erfassen die würfelförmigen LED-Außenleuchten menschliche Bewegungen und schalten daraufhin das Licht automatisch ein. Hierfür sorgt der unsichtbar integrierte iHF-Sensor. Das per App dimmbare Hauptlicht sowie der angenehme Softlichtstart sorgen für das richtige Licht-Ambiente und sparen Energie. Als C-Version sind die Leuchten auch ohne Sensor erhältlich.