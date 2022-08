Sensible IT-Infrastruktur in Technik- oder Serverräumen sowie Rechenzentren und ihre Umgebungsüberwachung sind nicht nur wegen der aktuellen Hitzeperioden ein wahrlich heißes Thema. Technik-, Serverräume und Rechenzentren bestehen aus einem komplexen Netzwerk aus IT-Lösungen und stellen in der Regel erhebliche Investitionen dar. Schäden in Folge von unerwünschten Ereignissen können aufgrund der gespeicherten und verwalteten Daten immens sein.



Um potenzielle Risiken wie die Überhitzung von Komponenten, Wassereintritt, unbefugter Zugriff oder Ähnliches zu erkennen und via Fernüberwachung frühzeitig zu beheben, eignen sich netzwerkbasierte Überwachungsgeräte. Die Poseidon-Serie von HW group bietet genau dafür professionelle Fernüberwachungs- und Fernsteuerungsfunktionen.