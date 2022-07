Im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsinitiative „Heute für Morgen“ arbeitet Hofer daran, den ökologischen Fußabdruck seiner unternehmerischen Tätigkeiten zu minimieren. Seit 2016 arbeitet Hofer bereits bilanziell CO 2 -neutral. Dies wird durch laufende Effizienzsteigerungen, die Verwendung natürlicher Kältemittel, den Einsatz von erneuerbaren Energien sowie die Kompensation jährlich verbleibenden Emissionen erreicht. Um den Energieverbrauch zu reduzieren, setzt Hofer unter anderem auf moderne Beleuchtungsanlagen sowie effizient gesteuerte Beleuchtungslaufzeiten. In Sachen Photovoltaik bewegt sich der Lebensmitteldiskonter auf bekanntem Terrain: Auf allen dafür geeigneten Logistikzentren des Unternehmens befinden sich schon Photovoltaikanlagen - so in Sattledt, Stockerau, Trumau und Weißenbach.