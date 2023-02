Die rmSolar GmbH übersiedelt - und zwar von der Insel Reichenau (Baden-Württemberg) ins Industriegebiet. Dort entsteht um 2,3 Millionen Euro der neue Firmensitz des auf PV-Anlagen mit Batteriespeicher spezialisierten Unternehmens. Das Projekt wird von der i+RB Industrie- & Gewerbebau umgesetzt. Am Mittwoch, dem 22. September 2021 erfolgte der erste Spatenstich - im August 2022 will man in Betrieb gehen.

PV-Elemente in der Fassade, drei Stockwerke hoch, die zwei oberen markant ausgekragt, mit Terrasse und Showroom „on top“: So präsentiert sich der neue Firmensitz von rmSolar im Industriegebiet Reichenau-Lindenbühl. Die i+RB Industrie- & Gewerbebau errichtet den Neubau nach Plänen des Konstanzer Büros D‘Aloisio Architekten. Das Auftragsvolumen an den Generalunternehmer beträgt 1,8 Millionen Euro.