Eine praktische Demonstration mit künstlich erzeugten Blitzentladungen sowie die Möglichkeit für Austausch und Diskussion ergänzen die theoretischen Ausführungen dieser Experten:

Stephan Pack , Institut für Hochspannungstechnik und Systemmanagement, TU Graz, Vorsitz im TK BL des OVE



Lukas Schwalt , Projektassistent Blitzforschung am Institut für Hochspannungstechnik und Systemmanagement, TU Graz



Gerhard Diendorfer , ehemaliger Leiter ALDIS (Austrian Lightning Detection & Information System)



, ehemaliger Leiter ALDIS (Austrian Lightning Detection & Information System) Mario Kompacher, Amtssachverständiger für Elektrotechnik und Explosionsschutz, Gerichtssachverständiger für Blitzschutzwesen



Der OVE-Blitzschutztag findet am 30. Mai 2023 von 9.00 bis 16.00 Uhr an der TU Graz statt, die Versuche in der Hochspannungshalle (Nikola Tesla Labor). Die Veranstaltung richtet sich an Personen, die mit der Planung und Ausführung von Photovoltaik-Anlagen bzw. Blitzschutzsystemen betraut sind sowie Sachverständige und qualifizierte Fachkräfte/Führungskräfte im Bereich Haustechnik.

Mehr Informationen: https://www.ove.at/ove-academy...