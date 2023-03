Der Photovoltaik-Boom beflügelte zuletzt auch das Geschäft von OBO Bettermann. Der steigenden Nachfrage wurde durch erweiterte Lagerkapazitäten entsprochen. Zu bestaunen sind diese bei einem für heuer geplanten Sommerevent am neuen Standort. Auch OBO Bettermann zeigte Flagge auf der Rexel Expo und stellte Produkt-Highlights wie die schraubenlose Universal-Steckklemme, die WIN-Series an Unterputz- und Hohlwanddosen und die VH-Versorgungseinheiten aus. Dank Letzter, die sich speziell für Arbeitsumgebungen wie Fertigungs- und Montagebereiche oder auch Autowerkstätten eignen, braucht es keine störenden Verlängerungskabel und -schläuche mehr. Mit Hilfe einer Knotenkette werden die kompakten, würfelförmigen Verteiler frei von der Decke hängend im Raum positioniert.



Ein Topprodukt für die Sanierung ist der kombinierte Heizungs- und Elektro-Sockelleistenkanal Rauduo. Damit können Elektro- und Heizungsleitungen normgerecht in einem gemeinsamen Kanal verlegt werden. Ein Thermopuffer stellt die funktionsgerechte und geprüfte Wärmedämmung sicher. Rauduo ist eine Frucht der 2019 erfolgten Akquisition des Cable-Management-Bereichs von Rehau. Bis 2024 laufen noch die Markenrechte an Rehau, die Produkte sind längst ins OBO-Sortiment überführt.

Mehr Lager, mehr Fertigung

Von den in Summe 30.000 OBO-Produkten sind 3.500 in Österreich auf Lager. Durch die Ende 2021 erfolgte Übersiedlung der OBO Bettermann Austria GmbH in einen Neubau in Gramatneusiedl hat sich die Lagerfläche verfünffacht – inklusive Warm- und Kalthalle für die unterschiedlichen Produkte. Nachdem Eröffnungsfeierlichkeiten zum damaligen Zeitpunkt Corona-bedingt unterbleiben mussten, wird dies nun nachgeholt: „Im Juni geben wir einen Sommerevent für Kund*innen und Mitarbeitende“, freut sich Geschäftsführer Jürgen Marksteiner. Bei dieser Gelegenheit gibt es nicht nur Führungen durchs Gebäude, sondern es werden auch einige Neuigkeiten vorgestellt.



Für das abgelaufene Jahr berichtet Marketing- und Technik-Chef Andreas Köpf von einem zweistelligen Plus. „Das Geschäft verlagert sich zunehmend von der klassischen Elektrotechnik hin zu erneuerbaren Energien sowie zum Brandschutz.“ Mit dem ersten Quartal verfügbar ist die Brandschutzkanal-Serie Pyroline Rapid PLM. Es handelt sich um ein geschlossenes System aus Stahlblech mit profilierter Deckelverschlusskontur und innenliegendem Brandschutzgewebe, das im Brandfall aufschäumt und Brandlasten der brennbaren Leitungsisolierungen kapselt.



Der gegenwärtige Photovoltaik-Boom ist gekommen, um zu bleiben, ist Köpf überzeugt. „Was wir brauchen, sind die Menschen und Maschinen, um der Nachfrage nachzukommen. Bei einzelnen Produkten hat sich diese locker verzehnfacht.“ An den Produktionsstandorten im deutschen Menden und im ungarischen Bugyi werden daher aktuell neue Produktionshallen gebaut. In Österreich wiederum wird das Innendienst-Team verstärkt: Zwei Neuzugänge werden gesucht.