Prognose: Windig mit Aussicht auf Jobchancen

In Österreich gibt es über 180 Unternehmen, die als Hersteller, Betreiber oder Dienstleister bzw. Zulieferer in der Windbranche tätig sind. Sie bieten nachhaltige Arbeitsplätze und schaffen Wertschöpfung in den Regionen. Darüber hinaus sind sie an der Umsetzung der Energiewende maßgeblich beteiligt. „Es ist wichtig, auf uns als nachhaltige und zukunftsweisende Branche aufmerksam zu machen. Außerdem ist die Windbranche sehr vielseitig, und hält für jede*n Interessierte*n einen passenden Job bereit“, weiß Moidl.



Über 5.000 Personen arbeiten bereits in der österreichischen Windbranche. Für den Bau eines neuen Windrads finden in Österreich 21 Personen einen Job. Jedes neue Windrad bringt zusätzlich für Wartung und Betrieb zwei heimische Dauerarbeitsplätze über die Lebensdauer. Der Ausbau und die Verfügbarkeit von Strom aus Erneuerbaren sind entscheidend für die Attraktivität eines Wirtschafsstandorts. „Der derzeitige Strompreis führt uns schmerzhaft vor Augen, wie sehr wir von Öl, Gas und Atom aus dem Ausland abhängig sind. Umso wichtiger ist der rasche Ausbau der Erneuerbaren, wie der Windkraft. Nur so können wir unabhängig werden und unseren eigenen sauberen Strom erzeugen und heimische Arbeitsplätze auch in Zukunft sichern“, mahnt Moidl zu mehr Tempo.