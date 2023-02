Mit dem letzten Update von comSCHÄCKE können Photovoltaik-Anlagen überprüft und dokumentiert werden. Dazu wurden PV-Betriebsmittel, wie Wechselrichter oder PV-Module in der Datenbank aufgenommen. Der Datenexport in das KPC-Formular lässt das mühsame Ausfüllen des Formulars entfallen, da alle erfassten Berichtsdaten per Mausklick in das PDF-Dokument des KPC-Formulars übernommen werden können. Damit ist das System zur Anlagenprüfung um ein wichtiges Tool erweitert.

comSCHÄCKE facility ist DAS System zur Anlagenprüfung. Es ermöglicht, alle wiederkehrenden Prüfungen und Wartungen in Anlagen und Gebäuden möglichst einfach und effizient zu erfassen und zu verwalten. Mit dem neuen Betriebsmittel-Editor werden eigene Betriebsmittel für die individuellen Überprüfungen im Facilitybereich erstellt und als Vorlage für Prüfungen und Checks verwendet.