Schokoladige Stromerzeugung

Mit der Leistung dieser Anlage können über 60 Haushalte mit Strom versorgt werden. Der Stall selbst hat einen niedrigen Strombedarf - so werden rund 80 Prozent der dort produzierten erneuerbaren Energie in das heimische Stromnetz eingespeist. „Wir sehen, dass der Trend klar dahingeht, selbst Strom zu erzeugen. Das unterstützt die Energie Steiermark mit ihrem Know-how und realisierte mit Unternehmen und Privatpersonen allein im Jahr 2021 Photovoltaik-Projekte, die mehr als 6 Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom liefern“, erläutern die beiden Vorstände der Energie Steiermark, Christian Purrer und Martin Graf. Beim Projekt Projekt für Zotter Schokolade sei besonders darauf geachtet worden, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt: Die Module sind von der Firma Kioto Solar aus St. Veit an der Glan und damit ,Made in Austria‘, so die Vorstände.



Neben der Installation von Photovoltaik-Anlagen auf Dachflächen, hat sich die Energie Steiermark weiters zum Ziel gesetzt, auf rd. 450 Hektar Freiflächen in allen Teilen des Landes Strom für 75.000 Haushalte zu erzeugen und setzt dabei auf nachhaltige, agrarische Doppelnutzung.