In Wien wird es neue Möglichkeit für Installation von Photovoltaik-Anlagen auf Terrasse, Balkon und Loggia geben. Zukünftig können Gemeindebau-Mieter*innen, deren Wohnungen über einen Balkon, Terrasse oder Loggia verfügen bzw. Mieter*innen, die in einem Siedlungshaus leben, unter bestimmten Voraussetzungen Strom aus einer eigenen PV-Anlage beziehen. Für Wohnungsmieter*innen sind Anlagen mit einer Leistung bis zu 800 Watt möglich.



„Innovative Technologien, der Einsatz von erneuerbaren Energien und hohe Klimaeffizienz" seien beim geförderten Wohnbau in Wien bereits Standard, erklärt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál. Aber auch die Energieversorgung im eigenen Zuhause nehme dabei eine wesentliche Rolle ein. „Viele Wiener*innen wollen Teil der Sonnenstrom-Offensive werden, um gemeinsam an einer sicheren und lebenswerten Zukunft weiterzubauen. Deshalb freut es mich, dass Wiener Wohnen nun für viele Gemeindebau-Mieter*innen eine Möglichkeit schafft, eine Photovoltaik-Anlage für die eigenen vier Wänden zu betreiben“, so Gaál.