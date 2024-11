Erneuerbare Energie ist der Schlüssel für die Energiewende. Aber: Sie ist nicht immer dann verfügbar, wenn die großen Stromverbraucher in Industrie und Gewerbe sie am intensivsten benötigen. An diesem Knackpunkt setzt das neu gegründete Joint Venture Voltofy mit seinen Batteriespeicherlösungen an. Das Unternehmen begleitet Gesamtlösungen von der Planung bis zum Betrieb.

Wir nutzen die Energie im richtigen Moment – mit smarten Batteriespeicherlösungen, die Industrie und Gewerbe nachhaltig voranbringen, lautet die Mission von Voltofy. Mit dem Voranschreiten der Energiewende sei der "Falschenhals" die durchgängige Verfügbarkeit der Energie, weiß handelsrechtlicher Geschäftsführer Robert Buchinger. Er führt das Unternehmen gemeinsam mit Mario Schweighofer, der als gewerberechtlicher Geschäftsführer fungiert.

