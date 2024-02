„Die erfolgreiche Integration schwankender Erzeugungsformen in starke und stabile Netze ist der Schlüssel für eine erfolgreiche erneuerbare Zukunft", betont Martin Wagner, Geschäftsführer von Verbund Energy4Business. In Österreich und Deutschland hat das Unternehmen aktuell 110 MW an Speicherkapazitäten in Betrieb und weitere 300 MW unter Vertrag.



Die Erweiterung des Portfolios und die Weiterentwicklung vom Speicherbetreiber aus Wasserkraft zum Speicherbetreiber mittels Batteriespeicher ist ein logischer Schritt für das Unternehmen: Mit dem Know-how in der Speicherbewirtschaftung und dem Handel mit Flexibilitäten an den Energiemärkten erweitert es gleichzeitig seine Wertschöpfungskette. Verbund übernimmt die Rolle eines Investors und Betreibers von Batteriespeichern. Die Erfahrungen in der Vermarktung von Batterieflexibilitäten nutzt Verbund dann nicht nur für eigene Batteriespeicher, sondern bietet die Expertise auch anderen Unternehmen an.