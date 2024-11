Im Oktober musste an 23 Tagen mit Redispatch-Maßnahmen in die Einsatzplanung der Kraftwerke in Österreich eingegriffen werden, um die sichere Stromversorgung zu gewährleisten. Das sind um sieben Tage mehr als im Durchschnitt der bisherigen neun Monate (16 Tage pro Monat in 2024). Bis Ende Oktober lagen die dadurch entstandenen Kosten bei rund 79,7 Mio. Euro für die ersten Monate des Jahres 2024.

Ein negativer Effekt neben den Kosten bzw. dem steigenden CO 2­­­ -Verbrauch ist das "Abregeln“ erneuerbarer Kraftwerksproduktion. Dabei werden beispielsweise Windkraftwerke oder Laufwasserkraftwerke, die zu dieser Zeit an sich Strom produzieren würden, heruntergefahren, um Überlastungen im Stromnetz zu vermeiden. Seit Anfang des Jahres sind auf diese Art und Weise durch Redispatch-Maßnahmen durchschnittlich 5.350 Megawattstunden (MWh) Strom pro Monat "verloren“ gegangen (der entsprechende Oktober-Wert lag bei rund 6.044 MWh Strom).

„Der gezielte Einsatz thermischer bzw. hydraulischer Kraftwerke wie auch das Abregeln von Erneuerbaren unterstreichen die Dringlichkeit des Ausbaus unserer Stromnetze und müssen somit als Warnsignal und Weckruf verstanden werden", betont Christoph Schuh, Unternehmenssprecher der APG.