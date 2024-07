Um dem hohen Leistungsbedarf am Produktionsstandort gerecht zu werden und ausreichend Verfügbarkeit zu gewährleisten, wurden drei USV-Anlagen von Eaton verbaut. Mit einer Leistung von 900kVA/900KW ist die modulare und skalierbare IT-USV 9395P-CX in Kombination mit dem CX-Conect Panel eine erstmalige Lösung in der gesamten DACH-Region, wie EPS informiert.



Das integrierte CX-Connect-Anschlussfeld, das eine direkte CU-Schienenverbindung zu den externen Bypass-Schalter, Bypass Input Breaker, Gleichrichter Input Breaker ohne Verkabelung ermöglicht, wurde kundenspezifisch für Mayr-Melnhof Holz in Schrems gefertigt. Dejan Vlajic, Sales Manager bei Eaton, betont: „Durch unsere Zusammenarbeit mit EPS konnten wir hochmoderne Stromversorgungslösungen bereitstellen, die genau auf die spezifischen Anforderungen von Mayr-Melnhof Holz zugeschnitten sind. Es erfüllt mich mit besonderer Freude, dass die Herstellung der Anlagen zu einem großen Teil lokal in unserem Werk in Schrems erfolgt ist und somit ein wesentlicher Teil der Wertschöpfung in Österreich verbleibt.“

>>> Sichere Stromversorgung – Kein K.O. dank USV