Energie Burgenland und israelisches Startup Fsight kollaborieren

Basis dafür ist die Implementierung von Predict AI, einer sich ständig aktualisierenden Intraday-Prognose, die von Fsight entwickelt wurde. Diese zielt darauf ab, Muster in den Lastprofilen der Verbraucher*innen zu identifizieren, um einerseits Ausgleichsenergiekosten zu reduzieren, aber auch um Endverbraucher*innen an ihr Verbrauchsverhalten maßgeschneidert angepasste Tarife am Energiemarkt bieten zu können. Beide Partnerunternehmen sind überzeugt, dass dies nur durch die Verbesserung der Prognosegenauigkeit und ein tieferes Auseinandersetzen mit den Echtzeitbedürfnissen der Endkund*innen erfolgen kann. „Wir waren überrascht, wie schnell sich FSIGHT vollständig in unser MDM (meter data management) integriert hat und die Daten in wertvolle Echtzeitprognosen umwandelt, die unsere Handelsleistung verbessern", so Ing. Johannes Paeck, Leiter des Handels der Energie Burgenland.