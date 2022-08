Von Seiten der Arbeiterkammer hagelt es an Kritik aufgrund der vorgezogenen Preisanpassung. „Wir fordern die Unternehmen dringend auf, von übereilten Preiserhöhungen Abstand zu nehmen“, so AK-Präsidentin Renate Anderi . In einer Aussendung appelliert die Arbeiterkammer zudem dafür, auf die angekündigten Entlastungsmaßnahmen der Regierung zu warten. Es sei „völlig unverständlich", wieso die Lieferbedingungen wieder geändert werden und Preiserhöhungen damit um mehrere Monate früher kommen.



Auch an den Bindungs- und Treueaktionen wie sie etwa Wien Energie plant, hat die AK etwas auszusetzen: Kund*innen die zum Beispiel aufgrund eines Umzugs einen neuen Vertrag benötigen, würden dadurch benachteiligt werden. Auch FPÖ und Grüne halten sich nicht mit Kritik zurück. Als „modernes Raubrittertum" bezeichnet FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann Herbert Kickl etwa die angekündigte Erhöhung, während sich Peter Kraus, Parteivorsitzender der Wiener Grünen, fragt warum Wien Erster bei den Preiserhöhung sein wolle.