eww Gruppe startet Crowdfunding-Plattform

Mehrwert für Wels: Die eww Crowd ist eine digitale Plattform der eww Gruppe, welche der Stadt Wels gehört, auf der engagierte Welser*innen ihre Ideen und Projekte präsentieren und finanzieren lassen können. Inhaltlich sind kaum Grenzen gesetzt, es gibt nur eine Anforderung: Das Projekt muss einen sportlichen, kulturellen, sozialen oder ökologischen Mehrwert für die Region bringen. In Deutschland gibt es bereits in vielen Städten kommunale Crowdfunding Plattformen, in Österreich ist die eww Gruppe der erste Energieversorger, der diese Möglichkeit anbietet. „Wir unterstützen schon immer Vereine und Institutionen in Wels, das ist Teil unserer Verantwortung“, erklärt eww Vorstand Florian Niedersüß. „Mit der eww Crowd bieten wir den vielen Ehrenamtlichen der Stadt neue Möglichkeiten, wichtige Projekte umzusetzen."