• Intelligente Messgeräte (Smart Meter) sollen in ihrer Grundkonfiguration die Messdaten in 15-Minuten-Intervallen auslesen und dem Netzbetreiber übermitteln. Haushaltskunden können der Auslesung widersprechen (Opt-out), sofern sie nicht an einer Energiegemeinschaft oder gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage teilnehmen wollen bzw. sofern am Zählpunkt weder Wärmepumpe oder Ladepunkt noch Energiespeicher oder Stromerzeugungsanlage angeschlossen sind.

• Um Angebot und Nachfrage besser in Einklang zu bringen, sollen die Verteilernetzbetreiber in Abstimmung mit der E-Control Flexibilitätsprodukte beschaffen. Ähnlich sollen auch die Übertragungsnetzbetreiber beim Engpassmanagement vorgehen. Die Netzbetreiber sollen dafür eine gemeinsame Flexibilitätsplattform einrichten.