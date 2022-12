Terra Cloud betreibt ein 5-MW-Rechenzentrum in Hüllhorst, Nordwestdeutschland. Der Standort bietet Geschäftskunden eine breite Palette an unternehmenskritischen IT-Service wie beispielsweise Cloud, Colocation und Hosting, Infrastructure-as-a-Service (IaaS) und Software-as-a-Service (SaaS), Storage, Disaster Recover (DR) und Backup.



Das Unternehmen konnte in den vergangenen zehn Jahren eine wachsende Nachfrage von Partnern und Kunden nach seinen Cloud- und Hosted-IT-Services verzeichnen. Angesichts steigender Energiekosten in der Region setzte das Unternehmen auf Betriebs- und Energieeffizienz. So konnten Geschäftskunden von Terra Cloud Kosteneinsparungen von 20 bis 30 Prozent realisieren, wenn sie ihre IT in eine gehostete Umgebung des Colocation-Spezialisten verlagerten.