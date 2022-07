Schneider Electric erweitert mit der RM AirSeT das Angebot umweltfreundlicher und digital vernetzter Schaltanlagen für die Mittelspannung. Diese neue Generation gasisolierter Schaltanlagen (GIS) leistet mit einer Kombination aus reiner Luft und Shunt-Vakuum-Schaltung (SVI) einen Beitrag zur Dekarbonisierung und Modernisierung der Energienetze.



Entwickelt wurde das Portfolio Schwefelhexafluorid (SF6)-freier Schaltanlagen im Rahmen des „Grid of the Future“-Programms von Schneider Electric. Mit der RM AirSeT umfasst dieses nun auch eine Ringkabelschaltanlage in 12 oder 24 kV-Ausführung für die Sekundärverteilung auf Mittelspannungsebene. SF6 ist ein 25.200-mal stärkeres Treibhausgas als CO 2 , das aufgrund seiner hohen Isolierfähigkeit momentan noch weite Verwendung in elektrischen Anlagen findet. Mit dem Verzicht auf SF6 und aufgrund ihrer kompakten Baugröße tragen die Schaltanlagen dazu bei, den ökologischen Fußabdruck der Energienetze zu verringern. Da zudem das Gasrecycling entfällt, reduzieren sich auch die Gesamtbetriebskosten der Anlagen.