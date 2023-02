Da die Häufigkeit klimabedingter Unwetterereignisse zunimmt, bietet Schneider Electric neue Softwarelösungen an, die eine größere Netzflexibilität durch dezentrale, saubere und erneuerbare Energien (Elektrizität 4.0) ermöglichen, die Widerstandsfähigkeit maximieren und die betriebliche Effizienz des Netzmanagements verbessern sollen. Eine gemeinsame Bewertung von Schneider Electric und Bloomberg New Energy Finance (BNEF) zeigt, dass die Solarenergie ein großes, noch nicht ausgeschöpftes Potenzial darstellt: Bis 2050 könnten weltweit 167 Millionen Haushalte und 23 Millionen Unternehmen ihre eigene saubere Stromerzeugung betreiben.

"Die nächsten zehn Jahre werden ein 'elektrisches Jahrzehnt' sein und eine kohlenstoffarme Zukunft ermöglichen, die von einer zuverlässigen und widerstandsfähigen Versorgung mit intelligentem und sauberem Strom aus erneuerbaren Energien angetrieben wird - Elektrizität 4.0. Dies ist jedoch nur möglich, wenn wir in eine bidirektionale intelligente Netzinfrastruktur investieren. Nur sie ist in der Lage, die steigende Nachfrage nach sauberem Strom und das wachsende Angebot an dezentraler erneuerbarer Stromerzeugung zu bedienen", erklärt Frederic Godemel, Executive Vice President für Power Systems und Services bei Schneider Electric. "Die Verteilnetzbetreiber (VNB) stehen heute wirklich im Mittelpunkt der erfolgreichen Energiewende. Wir müssen sicherstellen, dass sie die Mittel und Anreize haben, in digitale Netzlösungen zu investieren", so Godemel weiter.