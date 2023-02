Rund 75 Millionen Euro werden in das Umspannwerk Simmering investiert. Mehr als 8.700 m³ Beton sowie 640 Tonnen Baustahl wurden in den vergangenen 12 Monaten verbaut. Anfang November werden die ersten Teile der elektrischen Anlagen geliefert und in Simmering aufgebaut. Später wird das Gebäude fünf Großtransformatoren, mit jeweils über 300 Tonnen Gewicht, beherbergen. „Diese Transformatoren und die Schaltanlage sorgen dann dafür, dass die hohe Versorgungssicherheit der Wiener Netze auch in Zukunft gewährleistet bleibt“, so Projektleiter Wolfgang Jordan. Laufende Investitionen und eine Optimierung der Netze würden das Stromnetz zukunftsfit machen, stimmt Fida zu. Die neue Schaltanlage in Simmering soll 2023 erstmals in Betrieb gehen und 2025 die vorhandene Anlage endgültig ablösen.