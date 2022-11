Mobilität wird sich in Europa in den nächsten Jahren verändern. Bereits jetzt ist klar: Jeder mit der Bahn zurückgelegte Kilometer trägt zur Erreichung der Klimaschutzziele bei. Das im Falle der ÖBB liegt unter anderem an der Nutzung von 100 Prozent Grünstrom aus nachhaltigen Quellen für den Zugbetrieb. Um den Anteil an selbst produziertem Grünstrom weiter zu steigern, errichten die ÖBB im Salzburger Stubachtal ein neues Pumpspeicherkraftwerk mit einer geplanten Nennleistung von 170 MW.



„Mithilfe des Kraftwerks Tauernmoos kann sowohl Strom erzeugt als auch Energie gespeichert werden – durch das Pumpen von Wasser aus dem Tauernmoossee in den 220 Meter höher gelegenen Weißsee. Zu Zeiten hoher Stromnachfrage wieder abgelassen, treibt es die Turbinen erneut an, sodass die Abdeckung von Leistungsspitzen im Bahnstromnetz noch besser gewährleistet werden kann", schildert EQOS Energie Geschäftsführer Uwe Trampnau die Besonderheit des Projektes.