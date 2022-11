„Das AIT Center for Energy bringt seine Expertise bei technoökonomischen Analysen, der Nutzung von Flexibilität im Stromsystem sowie der Evaluierung von Energiesystem- und Marktmodellen und deren Auswirkungen auf Energiemärkte ein. Im PhD-Programm werden in Zusammenarbeit mit der Industrie und den Infrastrukturbetreibern innovative Anwendungen entstehen, wie etwa Energieprognosen, Energiemarktpreisvorhersagen, Fehlererkennung oder effiziente Techniken zur Nachfragesteuerung“, erklärt Wolfgang Hribernik, Head of Center for Energy, AIT.

Jochen Cremer, Co-Direktor des TU Delft AI Energy Lab und Assistenzprofessor an der Fakultät für Elektrotechnik, Mathematik und Informatik, ergänzt: „Im Rahmen der KI-Initiative der TU Delft entwickeln wir am Delft AI Energy Lab neue KI-basierte Algorithmen, um bestehende Anwendungen zu verbessern und neue Lösungen für ein nachhaltiges Energiesystem zu entwickeln. Zum Einsatz kommen dabei KI-Methoden wie Graph Neural Networks, Reinforcement Learning und Methoden aus der Signalverarbeitung." Die Entwicklung solcher neuen Verfahren sei unumgänglich, um die Energiewende zu meistern und die Net-Zero-Ziele zu erreichen.

Bewerbungen sind ab sofort möglich: www.tudelft.nl/en/about-tu-delft/working-at-tu-delft/phd