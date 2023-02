In der niederösterreichischen Energiebuchhaltung befinden sich aktuell 538 Gemeinden mit über 6.500 Gebäuden, 5.500 Anlagen sowie einem Teil des Fuhrparks. Mit mehr als 40.000 Zählern ist das niederösterreichische Navigator-Projekt das größte in ganz Österreich. „Die großen Vorteile des Systems liegen darin, dass kein Installationsaufwand besteht, weil es über das Internet abrufbar ist. Zudem werden eingegebene Verbrauchsdaten automatisch mit Klimadaten ergänzt, sodass die Verbrauchsdaten einzelner Jahre trotz Beeinflussung durch die Witterung vergleichbar werden", so Patzl. Der Vergleich der Daten von Gebäuden gleichen Typs oder gleicher Nutzung könne Hinweise auf eventuelle Mängel und auf den allgemeinen energetischen Zustand und so auf wichtige Optimierungspotenziale liefern. „Die Energiebuchhaltung zeigt Veränderungen des Gebäudezustandes oder der Haustechnik auf. So können etwa defekte Regelungen von Heizkessel, Heizkreisen, Lüftungs- und Klimaanlagen oder Beleuchtungssystemen sowie eine Beeinträchtigung der Gebäudedämmung zum Beispiel durch Nässe frühzeitig erkannt werden“, ergänzt Erich Engelmaier, Navigator-Produktmanager bei Siemens.

Als nächster Schritt soll es demnächst möglich sein, den Ertrag von Photovoltaikanlagen automatisiert in den Navigator überzuleiten – ein wichtiger Schritt zum Nachweis der Nachhaltigkeit. „Es ist ein gutes Gefühl, wenn man sieht, wieviel ein Energiemanagementtool, gepaart mit großem Engagement in den Gemeinden, zum Schutz der Umwelt beitragen kann. Wir haben nur diesen einen Planeten – deshalb müssen wir auch auf Maßnahmen setzen, bei denen erneuerbare Energien eine tragende Rolle spielen”, sagt Engelmaier.