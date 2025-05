Die Ergebnisse der Masterarbeit von Frederik Mann zeigen, wie Feuerwehren unabhängig von der Stromversorgung agieren können, gleichzeitig die Gemeinde nachhaltig unterstützen und dabei auch noch wirtschaftlich bleiben. Der Student fertigte für seine Abschlussarbeit zwei Modelle von Feuerwehren im Burgenland an – einer kleineren in Wolfau und einer größeren in Pinkafeld. Er analysierte die vorhandenen Notstromgeneratoren sowie die Pläne für Energiesicherheit, aktuelle Satellitenbilder und Wetterdaten und erstellte Simulationen für PV Anlagen auf den Gebäuden.

Die Idee ist simpel und dennoch visionär: Feuerwehrhäuser werden mit großflächigen PV-Anlagen und überdimensionierten Batteriespeichern ausgestattet. Im Falle eines Blackouts decken diese Anlagen den Energiebedarf des Feuerwehrhauses vollständig und sichern so die Einsatzfähigkeit. Gleichzeitig wird die Anlage im Alltag genutzt, um eine Erneuerbare Energiegemeinschaft (EEG) zu betreiben. „Das Feuerwehrhaus in Wolfau könnte durch dieses Modell auch im Worst-Case Szenario zwei Wochen lang im Winter mit minimaler Sonneneinstrahlung vollständig autark versorgt werden“, erklärt Mann.

>>> Potenzial von GEA, EEG und BEG voll ausschöpfen