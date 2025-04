In Ebensee soll Ende 2027 ein neues Pumpspeicher-Kraftwerk in Betrieb gehen. Mit rund 450 Millionen Euro handelt es sich dabei um die bislang größte Einzelinvestition in der Geschichte der Energie AG. Etwas holprig mutet die Vorgeschichte an: Das entsprechende UVP-Verfahren wurde bereits 2012 gestartet und dauerte bis 2017. Bis der Bewilligungsbescheid erteilt wurde, hatten sich die Rahmenbedingungen grundlegend verändert, das Kraftwerk war nicht mehr wirtschaftlich.

Erst 2021 wurde nach vier Jahren Pause eine Wiederaufnahme der Aktivitäten entschieden. Bis zum Baubeschluss dauerte es nochmals gut zwei Jahre. Schließlich wurde im Jänner 2024 mit den Hauptbauarbeiten für Zufahrtsstollen und Damm begonnen.

In Zukunft wird es deutlich schneller gehen müssen. „Mit dem Ausbau in Österreich an Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen wird ein zusätzlicher Bedarf an Flexibilitäts- und Speicherkapazitäten von bis zu elf Gigawatt bis 2030 erforderlich“, erklärt Energie-AG-Geschäftsführer Norbert Rechberger. Die Leistung des aktuellen Bestands an Pumpspeicher-Kraftwerken beträgt hingegen bloß 4,8 Gigawatt. „Pumpspeicher-Kraftwerke sind im Vergleich zu großtechnischen Speichern nicht nur erprobt und ausgereift, sie sind auch aktuell und mittelfristig die Technologie zur Speicherung von Strom im industriellen Maßstab mit hoher heimischer Wertschöpfung.“