Die Einspeisetarife für Strom fallen seit Jahresbeginn 2024: Zahlte die Abwicklungsstelle für Ökostrom (OeMAG) im Jänner noch rund 8,14 Cent pro Kilowattstunde, waren es im April nur noch rund 4,66 Cent. Wohin nun mit dem Überschussstrom aus der PV-Anlage? Neben einem Verkauf an die OeMAG ist es auch möglich, Strom an gewisse Energieversorgungsunternehmen liefern – zur Abnahme verpflichtet ist jedoch nur die Ökostromabwicklungsstelle. Aber es gibt auch eine dritte Option: Das Eintreten in eine Energiegemeinschaft – und damit vielleicht eine Bezahlung der anderen Art.



Daruter fällt etwa das Projekt, initiiert von Winzeraus dem niederösterreichischen Reichersdorf gemeinsam mitvon ECO Neuhauser. Es ermöglicht Teilnehmer*innen, den Strom ihrer privaten Photovoltaikanlagen direkt in die Weinproduktion einzubringen. Nach der Pilotphase in Niederösterreich können jetzt Haushalte aus ganz Österreich an der Energiegemeinschaft teilhaben.