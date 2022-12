Ab 2035 sollen in der EU nur noch Neuwagen verkauft werden, die keine Treibhausgase im Betrieb ausstoßen*. Die Zahl an E-Autos wird demnach wachsen und erfordert ein dichtes Netz an Schnellladestationen und ein entsprechend gerüstetes Stromnetz, das den wachsenden Anforderungen gerecht wird. 3M bietet mit Kabelendgarnituren mit integrierter Mess-Sensorik die Möglichkeit, das Stromnetz nachzurüsten und kontinuierlich Informationen über Spannung und Strom zu erhalten.



Die Stromerzeugung und damit auch die Ansprüche an die Verteilernetze ändern sich: Strom wird in Zukunft nicht nur noch zentralisiert in großen Kraftwerken, sondern vermehrt dezentral in Windparks oder gewerblichen und privaten Photovoltaikanlagen erzeugt. Durch die zunehmende E-Mobilität und den Bedarf an Ladesäulen steigen die Ansprüche an das Netz weiter. Das Stromnetz muss intelligenter werden, etwa durch das Überwachen von Ortsnetzstationen – und das beginnt mit dem Einbau von Sensoren. 3M SCA-Kabelendgarnituren sind Teil einer Komplettlösung die helfen kann, ein Stromnetz zu einem Smart Grid zu machen.

>> Lesen Sie hier: „Das Stromsystem der Zukunft braucht intelligente Netze"