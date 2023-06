Weidmüller und Eplan arbeite an eine Integration ihrer Schnittstellen und Datenmodelle. In diesem Rahmen ist auch in Österreich eine gemeinsame Technologiepartnerschaft entstanden, die im Rahmen der Smart Automation im Mai im Detail und mit konkreten Anwendungen präsentiert wurde.





Hier geht’s zur Anmeldung

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unseren Newsletter – mit uns bleiben Sie informiert!