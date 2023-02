Rekordwerte

Die im letzten Jahr neu errichteten Windkraftwerke konnten sogar einen österreichischen Rekord brechen. Mit mehr als zwei Millionen kWh - das ist so viel wie 570 Haushalte in einem ganzen Jahr verbrauchen - in einem Monat erzeugte ein Windrad in Österreich noch nie so viel Strom. Dieser Wert wurde von mehreren Windrädern in Niederösterreich und dem Burgenland gleichzeitig übertroffen. „Mit einem Ausbaurekord von rund 450 MW wird heuer so viel Windkraftleistung wie nie zuvor in einem Jahr hinzukommen. Für das Erreichen der Klimaneutralität reicht aber der Ausbau eines Jahres bei weitem nicht“, bemerkt Moidl. Dafür müsse der Zubau in den kommenden Jahren jedes Jahr so hoch sein wie 2022 und nach 2030 auch noch weiter steigen.