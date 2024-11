Ensto stellt die Winkelstecker in eigener Fertigung her, durch die lokale Präsenz und Lagerhaltung von Ensto Röhrbacher Technik in Österreich sind kurze Lieferzeiten möglich. Die Serie bietet eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten, darunter gerade Stecker sowie Winkel- und Koppelstecker für Spannungen von 24 kV und 42 kV. Zusätzlich sind Überspannungsableiter verfügbar. Ein besonderer Fokus lag bei der Entwicklung auf der einfachen Installation. Selbst bei beengten Platzverhältnissen sorgt das elastische Silikonmaterial für eine komfortable Montage, ohne dass Heißarbeiten oder spezielle Genehmigungen erforderlich sind.

Energieversorger und Anlagenbauer wurden in umfassenden Schulungen zudem auf den korrekten Einbau vorbereitet, um die Qualität auch in der Praxis sicherzustellen. Ergänzend bietet Röhrbacher mit dem Ensto Pro Installationsprogramm praktische Schulungen an, die Energieversorger und Installateur*innen in der optimalen Nutzung der Produkte unterstützen. In Österreich setzen Energieversorger diese Lösungen bereits erfolgreich ein, um ihre Mittelspannungsnetze zu betreiben.