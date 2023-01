Mittlerweile gibt es in Österreich über zweihundert EEGs. Weitere hundert befinden sich in Gründung. Dabei sind zahlreiche rechtliche, technische und administrative Aspekte zu berücksichtigen, sagt Roman Eichinger, Leiter der OVE Academy: „Für den erfolgreichen Betrieb einer Energiegemeinschaft ist es wichtig, die wesentlichen Rahmenbedingungen zu kennen und zu verstehen. Mit unserem neuen Lehrgang wollen wir den Weg zur Energiegemeinschaft einfacher machen."



Der OVE-Zertifikatslehrgang „Manager*in von Energiegemeinschaften“ richtet sich an Einzelpersonen und Mitarbeitende von Gemeinden, Unternehmen oder Organisationen, die eine Energiegemeinschaft gründen und betreiben wollen sowie an Personen, die bereits Mitglied einer Energiegemeinschaft sind. Der Lehrgang dauert zwei Halbtage. Neben rechtlichen und technischen Grundlagen beinhaltet er alle Schritte von der Planung über die Gründung bis zum Betrieb einer Energiegemeinschaft. Die Vortragenden sind Expert*innen mit praxisnahen Erfahrungen aus über 130 Projekten unterschiedlichster Größe in ganz Österreich.

Weitere Informationen: https://www.ove.at/ove-academy...