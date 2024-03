Das Thema Energiegemeinschaften gewinnt auch in Oberösterreich immer mehr an Bedeutung: Das Bundesland zählt rund 600 Gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen, rund 200 Erneuerbare Energiegemeinschaften und rund 15 Bürger-Energiegemeinschaften. Gemeinsam zählen sie mehr als 3.500 Mitglieder und mehr als 1.400 Erzeugungsanlagen.



Unterstützt werden Energiegemeinschaften in Oberösterreich auch durch Beratungs- und Seminar-Angebote des oberösterreichischen Energiesparverbandes. So gibt es auch auf der Energiesparmesse eine eigene Sonderschau „Strom sparen – Strom teilen“, die vom Energiesparverband und der Messe Wels gemeinsam organisiert wird. Sie widmet sich auch dem Thema Strom teilen und zeigt, wie PV-Strom in einer Energiegemeinschaft gemeinsam genutzt werden kann.