70 Jahre Regiolux

Um Planungsbüros und das Fachhandwerk zu begleiten und zu unterstützen, bietet Regiolux regelmäßig Web-Seminare zu ausgewählten Schwerpunkten und den Bereichen Industrie, Reinraum, Logistik, Sportstätten, Office und Bildung an. Besondere Highlights sind im Jubiläumsjahr die virtuellen 3D-Beratungsveranstaltungen „360° RXperience“ sowie die „RXperience-Days“: Hier profitieren die Teilnehmenden von fachlichem Input, Diskussionen sowie dem Live-Erlebnis der Produktneuheiten vor Ort.



Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Technologien, wie aktuell dem Thema Human Centric Lighting, zieht sich durch die Unternehmensgeschichte. So auch die Gründung des Unternehmens 1952 durch die Leiterin der Fränkischen Rohrwerke im Bayerischen Königsberg: Mit ihrer Entscheidung, ein saisonal unabhängiges Produkt zu finden, um die Mitarbeitenden auch in der kalten Jahreszeit beschäftigen zu können, wandte sie sich mit der Herstellung von Leuchten einer neuen Aufgabe zu. In Königsberg startet das Unternehmen die Produktion von Leuchten mit den damals modernen Leuchtstofflampen als Freistrahler und Reflektorleuchten. In den 60er Jahren kommen Wannenleuchten hinzu, später Rasterleuchten. 1979 wir die Fertigung in ein neues Firmengebäude verlagert, die erste eigene Lichtmessanlage geht in Betrieb.