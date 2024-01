Zu Beginn der 2020er Jahre beschloss das Gebäudemanagementteam der New York Times, auf eine LED-Beleuchtungstechnologie umzusteigen, um zusätzliche Energieeinsparungen zu realisieren. Die Frage war, ob sich eine Nachrüstlösung finden ließe, die Erscheinungsbild, Flexibilität und Beleuchtungsqualität verbessert, ohne dass neue Beleuchtungskörper und Steuerungen sowie die damit verbundenen hohen Kosten erforderlich sind.



„Die Leuchtstoffröhrentechnologie war veraltet, und das Management der New York Times wusste das“, so Attila Uysal von Lumen Architecture. „Eine Nachrüstlösung musste mit den vorhandenen Leuchten und dem digitalen Steuerungssystem kompatibel sein. Es war eine komplexe Nachrüstung mit vielen Details.“



Das Gebäudemanagementteam der New York Times testete eine Reihe von Nachrüstprodukten, die zunächst untersuchten Optionen waren jedoch nicht mit der ursprünglichen Zumtobel-Leuchte kompatibel. Daher zog das Team der Times Attila Uysal hinzu, der schon bei der ursprünglichen Ausstattung als Beleuchtungsberater tätig war. Er stellte dem Team ein individuell entwickeltes Renovierungskit von Zumtobel vor.

Zumtobel hatte eine LED-Retrofit-Optik entwickelt, die vollständig mit den ursprünglichen T5-Leuchten kompatibel war. Diese LED-Lösung erfüllte die Anforderungen der New York Times an die Energieeffizienz und verbesserte die visuelle Umgebung insgesamt. Das Sanierungskit von Zumtobel sorgt für ein durchgängig leuchtendes Erscheinungsbild der Leuchte selbst und erweitert zusätzlich die Batwing-Lichtverteilung im Vergleich zur ursprünglichen T5-Konfiguration. Der gesamte Raum hinter dem Metallraster wird gleichmäßig beleuchtet, wodurch die Schatten, die früher von den Leuchtstoffröhren und ihren Fassungen geworfen wurden, eliminiert werden. Dies trägt nicht nur zu einer optischen Verbesserung bei, sondern steigert auch den Sehkomfort für Mitarbeitende der New York Times.