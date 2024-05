Der Termin bleibt?



Jungreithmair: Sie spielen auf die zeitliche Überschneidung mit der Energiesparmesse an. Der Termin wurde bereits nach den letzten Power Days des Jahres 2019 seitens RX Austria vorreserviert. Damals war die Welser Messe noch Ende Februar/Anfang März, seitdem hat sie sich nach hinten verschoben. Leider gab es für 2025 keine Möglichkeit mehr, auf einen anderen Zeitpunkt auszuweichen. Für 2027 werden wir uns jedenfalls abstimmen. Unsere Zielgruppe ist weit weg von jener der WeBuild. Wir sprechen vor allem Elektriker*innen, Planer*innen und Architekt*innen an. Unser Fokus ist elektrisch, inklusive der Verbindungen zwischen Strom und Heizen. Darüber hinaus wollen wir die Unternehmen aus dem Energiesektor ansprechen. Im Gegensatz zur WeBuild sind wir eine reine B2B-Plattform. Bei den Ausstellern gibt es hauptsächlich im PV-Bereich Überschneidungen. Wir werden eine Lösung für jene finden, die beide Messen bespielen wollen.

Wie sieht es mit der Expo im Rahmen der e-Players aus?

Jungreithmair: Wir haben 70 Aussteller aus den Bereichen der Industrie, des Großhandels und der Verbände. Damit sind wir voll belegt. Wir wollen die Expo kompakt und informativ halten. Es wird keine klassischen Messestände geben, so viel kann ich schon mal verraten. Die e-Players sind als eine Art Kick-off-Veranstaltung für die 2025 startende Messe gedacht. Der Haupttag ist der 16. Mai, an dem es zahlreiche hochkarätige Vorträge, einen Branchen-Roundtable und anderes mehr geben wird. Der Spaß soll nicht zu kurz kommen. Am 15. Mai laden wir unter anderem zu einem Charity-Fußballspiel.