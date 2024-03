Ein Vergleich mit den Ergebnissen aus anderen europäischen Ländern bestätigt den österreichischen Trend. Auch hier ein ähnliches Bild: Der typische Otovo-Käufer ist männlich, älter als 45 Jahre, wohlhabend und investiert wohlüberlegt. Interessant jedoch: In Polen ist der PV-Käufer laut der internen Umfrage jünger (50 % sind zwischen 35 und 54 Jahre alt) und weiblicher (20 Prozent der Kunden sind Frauen).



Bei der Kauf-Motivation zeigen sich ebenfalls nur leichte Unterschiede: Während in den meisten europäischen Ländern, in denen diese Analyse* durchgeführt wurde, der finanzielle Aspekt und das Sparen von Stromkosten Entscheidungskriterium Nummer 1 war, ist in der Schweiz der Nachhaltigkeitsaspekt die Hauptmotivation (38%), um in eine PV-Anlage zu investieren.

*Im Rahmen einer Online-Befragung hat Otovo in Österreich im Jänner 2024 619 Kund*innen zu Ihrer Motivation und dem Kaufverhalten von Photovoltaik befragt (Rücklaufquote 15%, n=93). Gleichlautende Befragungen wurden auch in 12 weiteren Ländern durchgeführt, u.a. in der Schweiz, Deutschland, Frankreich und Polen.