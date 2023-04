Das in Wien ansässige Unternehmen Enery freut sich, den erfolgreichen Erwerb seines ersten 65-MW-Photovoltaikprojekts in Woiwodschaft Niederschlesien, Polen zu bestätigen. Das Projekt ist Teil einer Rahmenvereinbarung, die Enery das exklusive Recht einräumt, in Zukunft bis zu 500 MW an Projekten in Polen zu entwickeln. Auslöser dafür ist, dass der südwestliche Teil Polens eine attraktive Einstrahlung und damit großes Zukunftspotenzial aufweist.



Man habe bereits seit geraumer Zeit nach dem richtigen Einstieg in den polnischen Markt gesucht, erläutern Richard König, CEO, und Lukas Nemec, COO von Enery. Polen sei ein Markt, „der große Chancen in den Bereichen Photovoltaik, Windkraft und Batteriespeicherung bietet".



