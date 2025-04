Fassadenintegrierte Photovoltaik (Fassaden-PV) ist mehr als eine bauliche Spielerei: Sie erfüllt eine konstruktive Funktion, erzeugt gleichzeitig Energie – und gewinnt als Lösung für die dezentrale Stromversorgung zunehmend an Bedeutung. Das zeigte auch der Round Table unseres Schwesternmagazins TGA am 27. März 2025, bei dem Expert*innen aus Technik, Planung und Branchenvertretung über die Zukunft der PV-Erzeugung an Gebäudefassaden diskutierten.

„Wir müssen in Österreich extrem viel Photovoltaik zubauen“, betonte Vera Immitzer, Geschäftsführerin von PV Austria, die Notwendigkeit des PV-Ausbaus zum Erreichen der Klimaziele. Angesichts begrenzter Dachflächen rückt nun auch die vertikale PV-Erzeugung an der Fassade ins Zentrum. Sie ist eine bislang unterausgelastete Ressource, die künftig eine Schlüsselrolle einnehmen könnte – insbesondere dort, wo verfügbare Dachflächen nicht ausreichen oder verschattet sind.

