Wenige Tage nach ihrer Angelobung hat die neue Bundesregierung am 7. März die vorzeitige Abschaffung der Mehrwertsteuer-Befreiung für PV-Kleinanlagen und den Energiekrisenbeitrag-Strom beschlossen. Oder wie Photovoltaic Austria es bezeichnet: „Einen Fehlstart in der Energiepolitik hingelegt, der seinesgleichen sucht". Der Bundesverband kritisiert diese Entscheidungen scharf und weist auf Gesetze wie das E-Wirtschaftsgesetz (ElWG) oder das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) hin, die in der vorhergehenden Legislaturperiode nicht beschlossen wurden.

„Statt die immense Bedeutung heimischer, erneuerbarer Energien für eine leistbare Energieversorgung zu erkennen und diese durch moderne Rahmengesetze zu stärken, schwächt die neue Bundesregierung mit ihren kurzsichtigen Beschlüssen lieber den bereits strauchelnden Wirtschaftsstandort Österreich", moniert Vera Immitzer, Geschäftsführerin von PV Austria. Dass weitreichende Maßnahmen in einem "intransparenten Schnellverfahren durchgepeitscht werden", sieht sie als fatales Signal.

